Балашов, Саратовская область, , 08:45 — REGNUM В Саратовской области правоохранительные органы проводят проверку после инцидента с нападением на фельдшера скорой помощи во время вызова на дом.

Происшествие произошло накануне, 15 марта, в городе Балашове. На вызов в квартиру приехала бригада скорой помощи. В это время в помещении находилась пьяная компания. Между фельдшером и хозяйкой, которая не согласилась с назначенным лечением, произошел конфликт. На медика в итоге напали с кулаками и ударили в голову. В результате медицинская помощь понадобилась самому фельдшеру. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Состояние женщины удовлетворительное.

По факту случившегося в Балашове губернатор области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину проконтролировать оказание медпомощи пострадавшему фельдшеру.

«Виновные должны понести суровое наказание», — заявил он.

Правоохранительным органам поручено тщательно рассмотреть данное происшествие.

ИА REGNUM напоминает, за нападение на фельдшера скорой помощи задержан 43-летний житель Волгограда. Он набросился на врача с ножом и потребовал сделать ему укол с психотропным веществом.

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