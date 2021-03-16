Сана, , 08:23 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила ответными ударами бункер и стартовые площадки на севере Йемена, откуда ранее были запущены две баллистические ракеты. Об этом 15 марта сообщает телеканал Ekhbariya TV.

«Мы принимаем оперативные меры по нейтрализации и уничтожению источников угрозы для защиты гражданского населения», — прокомментировал операцию собеседник из саудовской коалиции.

Он добавил, что объекты ликвидировали в соответствии с нормами международного права.

Ранее источники сообщали, что йеменская группа хуситов выпустила две баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии. Они упали в приграничных районах на юге страны, не нанеся урона цели.

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