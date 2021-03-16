Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 марта провели 922 315 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2199 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3388 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 марта в республике выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 511 случаев.

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