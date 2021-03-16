Владивосток, , 08:27 — REGNUM В Приморье более 50 тыс. жителей уже вакцинировались от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 16 марта 50 508 человек получили первый компонент препарата «Спутник V». Полный курс вакцинации прошёл 32 421 житель Приморья.

Вакцина есть в наличии во всех 34 муниципальных образованиях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке более 4,8 тыс. человек вакцинировались от COVID-19, что составляет 20% от запланированного объёма.