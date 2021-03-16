Киев, , 08:25 — REGNUM На Украине будет вновь введён карантин, если более половины всех областей страны окажутся в «красной» зоне адаптивного карантина по уровню заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 15 марта в эфире телеканала «1+1».

"Если более 50−70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жёстком карантине на всей территории страны», — рассказал он.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что вакцинация на Украине не сможет остановить третью волну пандемии SARS-CoV-2, поэтому в стране могут вновь ввести жёсткий карантин.

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