Кызыл, , 08:22 — REGNUM На территории Тувы в течение суток 16 марта ожидается усиление западного ветра до 15−17 метров в секунду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, на дорогах сохраняется гололедица.

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«По шкале Бофорта скорость ветра 24.5 — 28.4 м/с определяется как сильный шторм. Во время такой скорости ветра на суше возможны значительные разрушения строений, небольшие деревья могут вырываться с корнем», — отметили в агентстве.

Между тем, в регионе продолжают устранять последствия бури, разыгравшегося в выходные. По данным правительства, в связи с этим перебои с электричеством из-за повреждений воздушных ЛЭП были зафиксированы на территории всех 19 муниципальных образований.

В 14 районах электроснабжение было восстановлено в течение суток. Ремонтные работы в понедельник продолжались в Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском, Кызылском, Каа-Хемском и Пий-Хемском районах, а также части города Кызыла и поселка Каа-Хем.

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