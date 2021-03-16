Сеул, , 08:28 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин извинился перед жителями страны за коррупционный скандал, в который оказались вовлечены сотрудники Корейской земельной и жилищной корпорации (LH). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента.

Данное заявление было обнародовано 16 марта в ходе еженедельного заседания правительства.

«Мне очень жаль, что этот скандал вызвал большое беспокойство у граждан», — сказал южнокорейский лидер.

Известно, что президент принес свои извинения спустя две недели после инцидента.

Президент страны подчеркнул, что правительство намерено искоренить коррупцию среди государственных служащих в сфере недвижимости, а также отметил необходимость «фундаментальной реформы» государственных учреждений, начав с повышения этических стандартов государственных служащих.

Ранее, около 20 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на их месте планируется строительство жилья. Скандал усугубился ростом цен на жильё и на аренду жилья.