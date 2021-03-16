Тбилиси, , 08:24 — REGNUM У правящей партии «Грузинская мечта» не хватит ресурсов, чтобы вывести Грузию из сложившегося тяжёлого положения, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы. Об этом сообщил находящийся под арестом лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия 15 марта на своей странице в соцсети Facebook.

«Нам нужно новое коалиционное правительство, избранное в результате новых выборов, у которого будет мандат доверия населения и способность энергично уладить проблемы, — написал Мелия. — У нас есть всё для того, чтобы взять друг друга за руки и не упасть в пропасть того глубокого авторитаризма, до которой остался один шаг».

Лидер ЕНД также заявил о необходимости провести реформы избирательного законодательства. Он призвал к объединению, чтобы «превратить кризис в возможность».

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля из-за отказа вносить залог арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась. В Грузии пятый день находится представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией.

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