Ижевск, , 08:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 16 марта выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 511 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — четверо детей в возрасте до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 72 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 162 человека. 366 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2983 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 38 537 человек. Второй компонент препарата получил 21 201 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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