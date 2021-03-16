Южно-Сахалинск, , 08:22 — REGNUM Полицейские начали проверку после нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске. Об этом 16 марта сообщил представитель УМВД РФ по Сахалинской области.

«Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель УМВД уточнил, что в настоящее время оба ребенка проходят лечение дома.

При этом ранее местное издание Sakhalin.info сообщило, что двое мальчиков из одной семьи с разницей в полчаса подверглись нападению собак. При этом от младшего из них собак отогнал очевидец, однако псы успели покусать его за руки, ноги и щеку, старшего из братьев собак укусила за ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что в Перми уже видны положительные результаты изменений в сфере отлова бродячих собак — сократилось число безнадзорных животных, а также число нападений собак на людей.