Москва, 16 марта 2021, 08:19 — REGNUM Американские власти пытались «убедить» Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года.
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В документе поясняется, что такие действия предприняты «в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов.
Обратили внимание на этот доклад властей США и разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В официальном Twitter-аккаунте препарата подчеркнули необходимость совместной работы для борьбы с пандемией.
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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе власти Бразилии подписали контракт на приобретение 10 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Поставка препарата пройдет в три этапа. До конца апреля в страну прибудет 400 тыс. доз вакцины. В мае и в июне в Бразилию поступит ещё 2 млн и 7,6 млн доз соответственно.
Для использования в стране вакцину ещё должно одобрить Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). За транспортировку препарата отвечает бразильская лаборатория Uniao Quimica.