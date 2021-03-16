Москва, , 08:19 — REGNUM Американские власти пытались «убедить» Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года.

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В документе поясняется, что такие действия предприняты «в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Управление по международным делам [минздрава] координировало свои действия с другими правительственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи [с государствами Латинской Америки] и предоставить техническую и гуманитарную помощь и чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств», — отмечается в отчёте.

Обратили внимание на этот доклад властей США и разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В официальном Twitter-аккаунте препарата подчеркнули необходимость совместной работы для борьбы с пандемией.

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«Мы считаем, что страны должны работать вместе, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на дискредитацию вакцин, неэтичны и стоят жизней», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе власти Бразилии подписали контракт на приобретение 10 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Поставка препарата пройдет в три этапа. До конца апреля в страну прибудет 400 тыс. доз вакцины. В мае и в июне в Бразилию поступит ещё 2 млн и 7,6 млн доз соответственно.

Для использования в стране вакцину ещё должно одобрить Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). За транспортировку препарата отвечает бразильская лаборатория Uniao Quimica.