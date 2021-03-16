Вулвергемптон, Великобритания, , 08:19 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота на второй минуте, добавленной к первому тайму матча.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 46 очков. «Вулверхэмптон» идёт на 13-м месте с 35 очками.

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