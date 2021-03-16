Новотроицк, Оренбургская область, , 08:19 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области автомобиль протаранил трамвай. Люди не пострадали, сообщили 16 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на ул. Советская в районе дома № 76. По предварительным данным, иномарка не уступила дорогу электротранспорту. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 марта в Новотроицке столкнулись два рейсовых автобуса, в салонах которых находились пассажиры.

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