Чита, , 08:18 — REGNUM В Забайкальском крае восстанавливают подачу электроэнергии, нарушенную во время штормового ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Как сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба правительства региона, работы по восстановлению электроснабжения идут ещё в трех районах: Забайкальском, Приаргунском и Борзинском.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Полностью восстановить теплоснабжение там планируется в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стали причиной, по которой в регионе 16 марта объявили штормовое предупреждение. Стихия оставила без электроэнергии 54 населенных пункта в 10 районах.

В селе Ундино-Поселье Балейского района кровля свалилась и выбила окна в школе. Также пострадала крыша местной поликлиники. Ущерб определит комиссия по ЧС.

Читайте также: В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение