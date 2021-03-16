Куала-Лумпур, , 08:15 — REGNUM Правительство Малайзии подает апелляцию на решение суда страны, разрешающее христианам использовать слово «Аллах» для обозначения Бога, сообщает Sindonews.

Решение суда Малайзии было принято в марте 2021 года.

Слово «Аллах» давно вызывает разногласия в многонациональной Малайзии, и жалобы христиан на попытки помешать им использовать это слово подчеркивают растущее влияние консервативного ислама в стране.

Ранее Верховный суд Малайзии постановил, что христианам в стране разрешено использовать слово «Аллах» в религиозных публикациях в образовательных целях.

В своем приговоре судья отметил, что христианские общины в Сабахе и Сараваке на протяжении поколений использовали слово «Аллах» для исповедания своей веры.

«Нельзя игнорировать тот факт, что они используют его в течение 400 лет», — заявил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии приняли решение о дальнейшем использовании вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, несмотря на информацию о нежелательных побочных действиях препарата.

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