Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Более 80% работников всех организаций в Нур-Султане перейдут на дистанционный режим работы. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача столицы Казахстана.

Согласно документу, в городе усилят дезинфекцию в общественных местах. Кроме того, запрещается работа общественного транспорта по воскресеньям.

Вместе с тем разрешаются междугородние перевозки. Останутся также открытыми религиозные объекты. Однако запрещается проводить массовые намазы и религиозные обряды.

Ранее в Нур-Султане запретили проводить массовые мероприятия в честь Навруза. За минувшие сутки, 15 марта, в столице Казахстана выявили 127 случаев заражения коронавирусом.