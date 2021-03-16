Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 15 марта завершились снижением. Цена на нефть марки Brent упала 0,59%, до $68,80. Внутридневной минимум зафиксирован на отметке $67,80, максимум — на $70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На торгах в Азии цена обновила максимум на сильных статданных из Китая, которые поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

Покупателям не удалось удержаться на уровне $70 за баррель, так как доллар перешел в наступление по всему спектру рынка на фоне высокой доходности американских облигаций.

Сейчас трейдеры ожидают пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла, чтобы он успокоил всех на долговом рынке.

Сегодня, 16 марта, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $68,32. Покупателям нужно возвращать цену к уровню $69,50, иначе из-за отсутствия новых драйверов бычий импульс начнет угасать. На сегодня это у них основная задача.

Продавцам наоборот нужно опустить цену до $66,50 к заседанию FOMC. Если выступление Пауэлла не стабилизирует долговой рынок, то доллар продолжит ралли, нефть подешевеет до $65 за баррель.

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