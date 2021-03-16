Токио, , 08:15 — REGNUM Глава минобороны Украины Андрей Таран посетит Японию с визитом 17 марта, где встретится с японским министром обороны Нобуо Киси. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства Японии.

«Завтра мы проведём японско-украинскую встречу министров обороны. И хотя Япония и Украина географически очень далеки друг от друга, (Украина. — ред.) — наш партнёр, с которым мы разделяем общие ценности, такие как свобода, демократия и главенство закона», — приводит пресс-служба слова Киси.

Также указывается, что это будет первый визит министра обороны Украины в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID-19, созданная британско-шведской фармкоманией AstraZeneca, «абсолютно безопасна».