Оренбург, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области 7227 человек намерены сдавать ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы. Это ученики 11-х классов, выпускники прошлых лет, студенты ссузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

Наиболее популярным предметом по выбору стало обществознание. ЕГЭ по обществознанию планируют сдавать 3437 человек. На втором месте ЕГЭ по физике — 1996 человек, на третьем — биология (1388 человек).

Напомним, в 2021 году выпускники, не планирующие поступления в высшие учебные заведения, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Таких в регионе 660 человек. Форму сдачи экзаменов можно изменить не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

Добавим, в 2021 году в Оренбуржье школы выпускают 7475 учеников 11-х классов.