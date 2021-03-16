Уфа, , 08:21 — REGNUM Свыше 26,2 млрд рублей планируют направить на реализацию 45 республиканских проектов в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов на совещании в региональном правительстве.

По его словам, при этом из федерального бюджета на эти цели планируется направить более 18,1 млрд рублей.

Отмечается, что в связи с принятыми системными мерам по обеспечению кассового исполнения бюджетных средств, республика идет с опережением темпов по их кассовому освоению в сравнении с 2020 годом. Так, согласно данным на 19 марта 2020 года кассовое исполнение составляло 1,6 млрд рублей, а на 11 марта 2021 года было освоено свыше 1,7 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены реализовать комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр».

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