Кош-Агачский район, Алтай, , 08:10 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Это сразу в восемь раз больше суточного прироста, зафиксированного накануне, 15 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся четверо детей.

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«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Усть-Коксинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 16 485. 16 191 человек к настоящему времени выздоровели, скончались 211 пациентов с коронавирусом.