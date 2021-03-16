Берлин, , 08:15 — REGNUM Компания Opel представила видеотизер нового электрического рестомода на базе спортивного купе Manta A 1970 года. Видео размещено на официальном канале компании в YouTube.

Новинка получила название Opel Manta GSe ElektroMOD. По данным пресс-службы компании, новый электрокар получит «полностью цифровую кабину», в которой будут два экрана, аналогичные тем, что стоят в текущих серийных автомобилях Vauxhall.

Новый электрокар станет частью стратегии компании по электрификации. Ожидается, что этот процесс завершится к 2024 году.

Напомним, на данный момент электрическая линейка Opel состоит из подзаряжаемого гибрида Grandland X и электромобилей Corsa-e, Zafira-e Life, Combo-e и Vivaro-e van.

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