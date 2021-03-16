Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль начал неделю с укрепления относительно иностранных валют на фоне роста нефтяных котировок. Когда цена на нефть марки Brent упала на 3%, до 67,80, курс доллара повышался до 73,29 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Из-за налогового периода давление на рубль от нефтяного рынка было ослаблено. С отскоком до 69,03 рубль обновил максимум на 72,81 руб.

Торги по рублевым парам 15 марта завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 72,81 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 86,88 руб., фунт/рубль — на 0,92%, до 101,20 руб.

Сегодня, 16 марта, на торгах в Азии нефть упала на 0,8%, до $68,20. Внимание трейдеров и инвесторов сейчас приковано к заседанию FOMC и пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. Есть некоторые ожидания, что ФРС может попытаться успокоить рынки облигаций.

Также российские участники рынка занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ РФ 19 марта. Ожидается, что по итогам заседания ключевая ставка не изменится.

Сегодня торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по иностранным валютам из-за подешевевшей нефти. Цена на нефть восстанавливается, доходность американских облигаций снижается.

Если такая динамика сохранится до американской сессии, курс доллара двинется ниже к 72,60 руб. Для текущей недели цель по доллару остается на уровне 72,40 руб.

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