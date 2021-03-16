Ханты-Мансийск, 16 марта 2021, 08:08 — REGNUM В Югре обладателям знака «Житель осаждённого Севастополя» будет выплачиваться 500 рублей в месяц. Соответствующее постановление главы ХМАО Натальи Комаровой опубликовано на портале правовой информации.
Кроме того, жителям осаждённого Севастополя предоставлено право внеочередного принятия на социальное обслуживание на дому, на полустационарное социальное обслуживание, в стационарные организации социального обслуживания, а также внеочередного предоставления сертификата на оплату услуг по постоянному постороннему уходу.
Данные поправки внесены в уже действующее постановление, которое касается ежемесячных выплат отдельным категориям граждан.