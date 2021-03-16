Якутск, , 08:18 — REGNUM Транссиб и БАМ очень огромные объекты и какой-то конкретики по увеличению пропускной способности пока не прозвучало, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя итоги совещания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провёл 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Не забыли бы при решении стратегических вопросов про Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, которая одна из главных на востоке России, связывает Транссиб и БАМ с Якутией.

В целом, есть на Дальнем Востоке крупный порт Владивосток, через который в страну поставляется множество товаров, которые развозят, в том числе и железной дорогой по России. Ну и дальневосточники с помощью железной дороги снабжаются всем необходимым с запада РФ через другие морские ворота и сухопутные границы.

Вспоминая старый географический анекдот, что между Финляндией и Северной Кореей находится всего лишь одна страна, Россия является очень важным перевалочным пунктом не только для авиационного сообщения, но и железнодорожного. Если мы будем увеличивать и хорошо содержать железные дороги, то не исключено, что Россию смогут активно использовать в качестве транзитной магистрали», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке России в ближайшие годы будет увеличена пропускная способность железных дорог. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.