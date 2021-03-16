Барнаул, , 08:06 — REGNUM В Алтайском крае отмечают снижение среднесписочной численности работников в отдельных категориях бизнеса (минус 437 человек или 0,2%) с одновременным увеличением количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

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В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заявили, что этот процесс связан с переходом граждан на более выгодный для них режим налогообложения — налог на профессиональный доход. Количество его плательщиков возросло за месяц почти на 1,5 тыс. человек и составило 13 036 человек.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, избежать значительного снижения занятости в секторе удалось благодаря своевременному предоставлению беспрецедентных мер государственной поддержки и оперативному изменению регионального налогового законодательства.

В частности, в крае была скорректирована патентная система налогообложения и введен налог для самозанятых. Данные меры позволили значительной части бизнеса сохранить свои позиции в наблюдаемом секторе экономики в наиболее острый период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции и отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года в Алтайском крае, согласно закону, пописанному губернатором Виктором Томенко, введён в действие налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Уже в сентябре власти известили о том, что количество самозанятых увеличилось более чем на 7000 человек.

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