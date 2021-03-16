Кабанский район, Бурятия, , 08:06 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии 14 марта произошёл сход лавины в окрестностях популярной у туристов горы Мамай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в этот момент там находились люди.

По данным СМИ, снежная масса накрыла около десяти туристов. Однако, по данным спасателей, никто не пострадал.

Как отмечают в республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, для этой местности лавины являются нормальным явлением. При этом в реестр лавиноопасных участков гора Мамай не включена.

«Эта местность является одной из самых посещаемых для активного отдыха, поэтому всё же стоит соблюдать правила безопасности и знать, как вести себя при сходе лавины. Ведь даже такой небольшой сход снега может привести к травмам», — отметили в агентстве.