Телеканал Showtime снимет сериал про вампиров, в котором главную роль исполнит Демиан Бичир. Об этом 16 марта сообщает портал TVLine.

Шоу будет называться «Впусти меня» (Let the Right One In), в его основу ляжет одноимённый роман шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста, опубликованный в 2004 году, а также картина, вышедшая на экраны в 2008. В качестве сценариста проекта выступает Эндрю Хиндеракер, являющийся одним из авторов комиксов «Пенни Дрэдфул».

Сюжет романа «Впусти меня» рассказывает о мужчине и его 12-летней дочери, которая превратилась в вампира. Зрители знают Демиана Бичира по фильмам «Лучшая жизнь», «Полночное небо», «Омерзительная восьмёрка», а также по сериалу «Мост».

