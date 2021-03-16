Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 08:02 — ИА Регнум. За вторую неделю марта в Петербурге темпы первичной вакцинации от коронавируса сократились на 34,5% по сравнению с первой неделей. Если же сравнивать с февральскими показателями, то мартовское падение составляет более 50%.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Об этих неутешительных данных сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Так, с 1 по 7 марта первую часть двухкомпонентной прививки получили 36 633 человека, а с 8 по 14 марта — всего 23 984 человека, в то время как месяц назад, в середине февраля, первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 307 609 человек. Из них 202 069 полностью завершили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках на 15 марта составлял 40 933 комплекта.

Напомним, 15 марта стало известно, что даже при таких низких темпах вакцинации первой части вакцины «Спутник V» в Петербурге хватит всего на 6−7 дней. В то же время на текущей неделе ожидается новая поставка препарата.

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«После проведения более 500 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки», — заявляют в Межведомственном координационном совете.

И призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно сделать прививку.