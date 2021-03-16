Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Сумму в размере примерно $700 млн должны выплатить кредиторам до конца апреля компания, владеющая мессенджера Telegram. Об этом 15 марта написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

При этом в статье издания отмечается, что владельцы сервиса планируют провести модернизацию оборудования из-за возросшего числа пользователей.

По информации журналистов, компании потребуются дополнительные средства и Telegram собирается привлечь около $1,5 млрд через размещение ценных бумаг. Однако, как считают в WSJ, политическое противостояние в США и ситуация с оттоком пользователей из других приложений в Telegram может затруднить положение компании в поиске потенциальных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля компания Sensor Tower объявила, что мессенджер Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире по итогам января 2021 года.

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