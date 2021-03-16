Джакарта, , 08:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сделало индонезийскую школу в Янгоне временным убежищем для индонезийских граждан, пострадавших от политического кризиса, вызванного военным переворотом в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

«Посольство Индонезии подготовило индонезийскую школу в Янгоне в качестве временного убежища для граждан Индонезии. Министерство иностранных дел и посольство Индонезии также помогут организовать чартерные рейсы, если этот вариант будет востребован индонезийцами», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Для граждан Индонезии в Мьянме доступны специальные рейсы с использованием авиакомпаний Singapore Airlines и Myanmar Airlines. На данный момент 50 граждан Индонезии вернулись в страну.

«Нападений на индонезийских граждан не было», — подчеркнули в министерстве.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщает, что в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности в Мьянме погибли 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, участники протестных акций против военного переворота в Мьянме устраивали поджоги на заводах, принадлежащих китайским компаниям.

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