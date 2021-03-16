Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Трой Левитт, занимавший должность продюсера игры Hogwarts Legacy объяснил, почему он покинул проект и ушёл из компании Avalanche Software. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Разработчик опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором сообщил, что причиной его решения являются семейные проблемы. Он отметил, что произошедшее никак не связано с размещёнными сети публикациями, в которых обсуждаются его высказывания прошлых лет.

«Я не верю, что смогу позаботиться о семейных проблемах в моей жизни, при этом уделяя проекту должное внимание и заботу», — сказал Левитт, добавив, что он продолжит поддерживать проект Hogwarts Legacy «со стороны».

Стоит отметить, что многие геймеры не верят в то, что Левитт ушёл из студии по причине, которую он назвал, считая, что в действительности его попросило это сделать руководство компании, опасавшееся за показатели продаж игры. Скандал в западной части сети начался после того, как СМИ обратили внимание на старые ролики Левитта на You-Tube-канале, в которых он в которых он подвергал критике феминизм и выступал в поддержку серии скандалов, известных как Gamergate.

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