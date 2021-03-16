Чебоксары, , 07:48 — REGNUM Проект чебоксарской школы, посвящённый героизму строителей Сурского оборонительного рубежа, вошёл в число лучших на всероссийском патриотическом фестивале и будет представлен на международном молодёжном форуме. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник управления администрации Чебоксар Дмитрий Захаров по итогам фестиваля в Екатеринбурге.

В свердловской столице подведены итоги второго всероссийского фестиваля патриотических и социальных проектов «Живая история». В нём приняли участие делегаты из 53 регионов, в том числе от Чебоксар были представлены команды трёх образовательных учреждений.

В течение четырёх дней участники защищали свои проекты перед экспертами на шести станциях: проектная сфера, технологичность, медиа и коммуникации, креативность и оптимизация, управление проектами, результат, личная и командная эффективность.

По итогам фестиваля в десятку лучших вошёл проект чебоксарской школы № 38 «Создание передвижной выставки «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж». Он будет представлен на международном молодёжном форуме «Евразия Global», который состоится в Оренбургской области.

Напомним, что более пяти лет ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в Чувашии в годы Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из менее изученных страниц истории периода войны. В год 75-летия Великой Победы указом главы Чувашии Олега Николаева проект получил поддержку на государственном уровне и 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В числе первых в Чувашии к подготовке мероприятий подключилось управление образования администрации Чебоксар, организовав ряд общегородских проектов и направив школьников на места строительства рубежей.