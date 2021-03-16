Барнаул, , 07:44 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2521 человек, причём 9 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 992 человек, +43 за сутки) и ОРВИ (25 895 человек, +69 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 321 (-4 пациентов за сутки), из них 106 (+1 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2154 детей (+12 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 512 человек, +115 за сутки) новый вирус победили 40 617 человек (+118 за сутки).

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