Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга разрешили организовать весенний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях во время весенних каникул (на семь дней), а также начать работу по подготовке к организации летних лагерных смен (по 14 дней каждая). В летний период 2021 года также будут организованы 14-дневные смены в лагерях дневного пребывания на базе городских школ.

Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

«Мы должны сделать все, чтобы дети смогли отдохнуть в каникулы, но при этом обеспечить их безопасность и здоровье», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта его же решением по 30 сентября 2021 года были продлены ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления на территории Санкт-Петербурга. В то же время власти соседней Ленобласти объявили, что детские лагеря региона будут работать и примут, в том числе петербургских детей.

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Согласно новому решению губернатора Петербурга, бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях смогут дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей; дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей; состоящие на учете в органах внутренних дел; дети с заболеванием целиакия; дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19.

Детям работающих граждан и детям из спортивных и творческих коллективов, в случае их направления на отдых организованными группами, путевки будут предоставлены с 60%-ной компенсацией из бюджета с помощью сертификатов.

В Смольном заявляют, что дополнительное финансирование из бюджета города даст возможность лагерям полностью обеспечить выполнение санитарно-эпидемических требований Роспотребнадзора, с которым будут предварительно согласованы все планы по организации детского отдыха.

Уже весной планируется предоставить детям 3054 путевки и 1856 сертификатов для детей работающих граждан и спортивных и творческих коллективов.

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