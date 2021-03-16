Москва, , 07:40 — REGNUM Фонд российского онлайн-контента могут создать уже в 2021 году. Он будет регулировать некоторые отношения и позволит получать госфинансирование на деятельность его участников, сообщает 16 марта РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По их сведениям, речь идёт о том, чтобы субсидии смогли получать создатели профессионального видеоконтента, например, сериалов. Пополнение фонда при этом может происходить за счёт налогов, которые в России уплачивают онлайн-кинотеатры.

«Это лишь один из обсуждаемых вариантов», — отметил собеседник издания.

По сведениям источников, создание в России фонда отечественного онлайн-контента позволит ускорить выход качественных видеоматериалов на интернет-площадках.

Издание отметило также, что правительстве России знают об идее создания фонда, однако детали по ней не сформулированы до конца.

Так, в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что идея создания фонда для поддержки онлайн-контента действительно существует, но обсуждать её преждевременно. В свою очередь, представитель Минцифры заявил, что «необходимость поддержки российского аудиовизуального контента очевидна», но также отметил, что говорить о деталях «преждевременно, так как механизм прорабатывается».

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