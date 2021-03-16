Кудымкар, Пермский край, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется 35-летнйи мужчина, который обвиняется в истязании супруги и несовершеннолетней дочери, а также неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в течение сентября 2020 года пьяный пермяк конфликтовал дома с женой и избивал ее в присутствии малолетних детей. Дочь вступалась за мать, но в результате также подвергалась побоям

Следователи внесли представление председателю комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку выявили недоставки в работе органов системы профилактики с семьей. В день выявления преступления все пять детей изъяты из семьи и помещены государственное социальное учреждение.

В настоящее время с супругами провели профилактическую работу. Они прошли курс лечения от алкоголизма. Глава семейства работает на временных заработках, родители намерены вернуть детей в семью.