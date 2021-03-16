Нижневартовск, Югра, , 07:38 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии. Об этом сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ХМАО.

Эксперты Роспотребнадзора Югры и Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского провели семинар о ранней диагностике дифтерии для педиатров, терапевтов, инфекционистов и эпидемиологов Нижневартовска.

О возрасте и количестве заболевших не сообщается. Отмечается лишь, что анализы направлены в Москву. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Дифтерия — это опасная для жизни инфекция, которая распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Если болезнь не распознана сразу, и лечение начато с опозданием, то высока вероятность развития различных осложнений от воздействия дифтерийного токсина — это поражение сердца, почек, нервной системы.