Чебоксары, , 07:31 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выступил против возврата к летнему и зимнему времени, но готов поддержать изменение часового пояса (+1 мск) при условии, что это поддержит большинство жителей. Данный вопрос вынесен на парламентские слушания в Госсовете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсетях.

Отвечая на вопросы о смене часового пояса, руководитель региона обратил внимание на то, что он «поднимается почему-то в двух плоскостях».

«Первая плоскость нереализуема, и я считаю, что этого не надо делать ни в коем случае — возврат к режиму летнего и зимнего времени. Такой подход отменён в Российской Федерации и установлено девять часовых поясов, каждый регион входит в тот или иной часовой пояс», — сказал Олег Николаев.

Чувашия в настоящее время находится в московском часовом поясе.

«Очевидно, что биологическое время у нас разное. Говорят, что фактически у нас около 50 минут разницы. Это весной очень чётко чувствуешь, когда бываешь в Москве: там ещё темно, а в Чувашии в это время уже светло… Поэтому поднимается вопрос о том, чтобы перевестись в часовой пояс, который будет на час вперёд от Москвы (+1 мск). В таком режиме живёт Ульяновская область, в частности», — отметил глава республики.

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Руководитель региона сослался на предварительно проведённые интернет-опросы и очное обсуждение. По его словам, «часть сельского населения ратует за то, чтобы реализовать такой переход и жить в режиме часового пояса на час вперёд», но большинство «предлагает оставаться в часовом поясе московского времени, чтобы этой разницы не иметь и постоянно не думать о времени».

В настоящее время данный вопрос вынесен на парламентские слушания, в которых ожидается «активное участие всех общественников, чтобы выработать консолидированное мнение».

«Если большинство захочет всё-таки перейти, надо будет выработать соответствующее решение в виде изменения закона Российской Федерации», — ответил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Госсовете Чувашии вопрос о смене часового пояса обсуждался на «Правительственном часе», в результате решение о переводе времени республиканскими законодателями поддержано не было. Несмотря на это, жители продолжают поднимать данную тему: сторонники перевода времени ссылаются на сокращение светового дня и трудовой активности, что в целом сказывается на здоровье из-за нарушения естественных биоритмов.

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Напомним, в 2016 году в часовой пояс +1 мск перешли Астраханская и Ульяновская области. Тогда ульяновские парламентарии поясняли, что избиратели стали жаловаться на слишком ранние рассветы и закаты — заявлялось, что в результате отмены летнего и зимнего времени жители лишились около 170 часов светлого времени в год, приходящегося на активную жизнь.

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