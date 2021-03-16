Барнаул, , 07:28 — REGNUM Власти Барнаула известили о подарке от мэрии Москвы — десяти модернизированных трамваях Tatra T3. Как сообщает сегодня, 16 марта, телеграм-канал сообщества «Барнаул22», таков итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным.

Сейчас власти ищут подрядчика, который за 4,045 млн рублей привезет подарок на Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле составляет 97%, руководство «Горэлектротранса» утверждало, что предприятию не нужны списанные трамваи из Москвы, поскольку приобретать и везти их в Барнаул экономически не выгодно. Они ссылались на опыт своих коллег из Новосибирской области, которые получили 20 трамваев из столицы и сразу поставили их на капитальный ремонт.

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В Чите прибывший из Москвы подарочный троллейбус задымился прямо во время выполнения рейса — подвела рессора. В начале декабря 2020 года пришлось ремонтировать другой «подарок»: один из московских троллейбусов встал на маршруте из-за неполадки в компьютерной системе.

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