Киев, , 07:26 — REGNUM Ситуация вокруг украинского завода «Мотор Сич», который решено национализировать, является для властей Украины «вопросом жизни и смерти». Об этом 15 марта написал журнал «Главред».

Автор статьи считает, что Киев сделал правильный шаг, решив национализировать объект, поскольку «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его важности для военно-промышленного комплекса. Эксперт журнала полагает, что иначе страна может полностью потерять завод.

«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», — говорится в публикации.

Вместе с тем в статье признается, что указанный шаг украинских властей был продиктован соответствующим желанием США. При этом автор отметил, что Вашингтону и Брюсселю не выгодно, чтобы производство товаров оставалось на Украине.

«В данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», — считает эксперт.

Кроме того, в публикации подчеркивается неопределенность в двух вопросах: сможет ли украинская сторона наладить работу на предприятии и кто выплатит неустойку в $2 млрд китайским инвесторам — США или Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о возвращении предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» в украинскую госсобственность. При этом власти Китая потребовали от Киева учесть интересы китайских компаний в рамках этого шага.

15 марта депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал о том, что визит делегации КНР в Крым является ответом Украине в ситуации с заводом.

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