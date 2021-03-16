Брюссель, , 07:23 — REGNUM Расширить поддержку Албании для предотвращения вмешательства в её внутренние дела со стороны таких стран, как Россия, Иран и Китай, предложил комитет Европарламента по международным отношениям. Об этом 15 марта сообщает RT.

В выпущенной комитетом резолюции говорится, что призыв адресован Европейской службе внешних связей и Европейской комиссии для противодействия «злонамеренному вмешательству со стороны таких государств, как Россия, Китай и Иран».

Кроме того, составители документа призвали к укреплению партнёрства с США по вопросам «продвижения ключевых реформ, повышения эффективности управления и достижения регионального примирения» на Западных Балканах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Албании передало министру здравоохранения и министру финансов полномочия для ведения переговоров о закупке российской и китайской вакцин от коронавируса.

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