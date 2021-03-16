Ханой, , 07:22 — REGNUM Две дорожных аварии произошли во Вьетнаме утром 16 марта, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

По его данным, в провинции Хоабинь столкнулась пассажирская повозка с грузовиком. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы. В другой аварии повозка врезалась в припаркованный фургон. В этом ДТП погиб один человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. По факту дорожных аварий проводятся расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта грузовик опрокинулся в штате Амхара в Эфиопии. В результате ДТП погибли 12 человек, еще несколько получили различные травмы.