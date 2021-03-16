Оренбург, , 07:21 — REGNUM В Оренбурге по материалам прокурорской проверки в отношении УЖКХ администрации города возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, чиновники не организовали должным образом работу по отлову бездомных собак. В муниципалитете сложилась неблагоприятная обстановка.

«Незаконные и халатные действия должностных лиц УЖКХ администрации Оренбурга повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении несовершеннолетней жительнице города Оренбурга телесных повреждений в результате нападения на последнюю стаи бездомных собак в переулке Гранитном города Оренбурга», — отметили в ведомстве.

В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства проблемы, причины и условия, приведшие к ее возникновению. Следователи дадут юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц УЖКХ.

Как ранее сообщало РЕ, в Оренбурге сложилась критическая ситуация — город заполонили стаи бродячих собак, которые проявляют агрессию. В соцсетях оренбуржцы комментируя проблему, заявляют, что готовы самостоятельно заняться кардинальным решением проблемы, если чиновники бездействуют.

Добавим, заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева сообщила, что принято решение о строительстве муниципального приюта для бездомных животных. Сейчас чиновники заняты поиском средств на реализацию этого проекта.

В городе числится около 10 тыс. собак, что превышает норматив более чем в три раза. На строительство приюта требуется время, тогда как проблема бродячих собак требует срочного решения.

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