Улан-Удэ, , 07:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 149. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 616 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 743 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 666 больных. На амбулаторном лечении находится 591 человек, наблюдается 149 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 149 (+53) человек.

В реанимации остаются 74 пациента в тяжёлом состоянии (42 — старше 65 лет). В том числе 39 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (20 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 72,5% — из 918 перепрофилированных коек занято 666.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 35 079.

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