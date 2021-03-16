Красноярск, , 07:13 — REGNUM Жители Красноярска в соцсетях пожаловались на переполненные автобусные маршруты и нехватку общественного транспорта.

«Жители массово жалуются на невозможность по утрам и вечерам втиснуться в нужную маршрутку», — говорится в сообщении, опубликованном 16 марта на странице паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

По информации красноярских массмедиа, одной из главных проблем является отсутствие водителей, многие машины просто простаивают в боксах. Нужный транспорт приходится долго ждать.

«Лет 20 назад было точно также. В школу ездила в центр, каждое утро в Северном народ уже прям трамбовался. Это вечное «поднимаемся со ступенек, проходим в середину салона». Ничего не изменилось», — комментирует подписчица паблика Ася К.

«У 50-го разница в маршрутах 35−45 минут, жесть какая, не уехать, а вот троллейбусы ездят полупустые в центре, оттуда если водителей перевести на недостающие маршруты?» — предлагает Настасья Е.

Ей ответил Макс М.: «Я работаю на 50-м маршруте. Такие интервалы редко, если передняя машина сломалась. Вторая проблема в количестве водителей. В Красноярске с ними большие проблемы. Потому что оплата труда не очень хорошая, а находишься за рулём сутками».

»Точно подмечено. 61-й маршрут ждёшь и утром и вечером по 30 минут, а в выходные вообще по часу. Беспредел», — подчеркнула Ольга Б.

Обсуждение этой темы ведётся и на странице паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

»Куда же подевались автобусы-то? Распродали что ли? В Универсиаду нормально было всё, а сейчас полный беспредел», — отметила Елена Б.

«Автобус маршрута 7 проверьте — ежедневная камера пыток утром и вечером», — пишет Наталья Л.

«Вот вам и социальная дистанция», — иронизирует Иван Б.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области объём пассажирских перевозок автобусами упал в январе 2021 года почти на 32% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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