Токио, , 07:11 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer, сообщает агентство Kyodo.

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Сообщается, что глава японского правительства привился под камеры журналистов, чтобы заверить жителей Японии в безопасности препарата. При этом пройти вакцинацию Суга решился в связи с возможным визитом в США и встречей с американским президентом Джо Байденом в апреле. Изначально он собирался привиться, когда в стране начнется вакцинация лиц старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии выявили несколько десятков случаев аллергической реакции на американскую вакцину Pfizer. Сообщалось, что у привитых появилась сыпь, тошнота и головная боль.

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