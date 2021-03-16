Нейпьидо, , 07:03 — REGNUM Участники протестных акций против военного переворота в Мьянме устраивали поджоги на заводах, принадлежащих китайским компаниям, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В посольстве Китая в Мьянме сообщили, что большое число китайских работников пострадали или оказались заблокированы на предприятиях. Утверждается, что на заводы напали неизвестные, которых связывают с участниками протестов. В связи с этим Китай призвал власти Мьянмы принять необходимые меры для защиты китайских граждан и их собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН называли число погибших участников протестных акций в Мьянме. По данным организации, с начала массовых протестов в стране погибли 138 демонстрантов.