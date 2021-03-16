Чита, , 07:02 — REGNUM В Забайкалье аграриям накануне посевной кампании предоставили возможность взять краткосрочные кредиты по льготной ставке. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, средства на эти цели уже начали поступать в край.

«Необходимо организовать информационную кампанию для потенциальных получателей, а также оказать содействие в получении средств заинтересованным сельхозпроизводителям», — подчеркнул вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

Он также поручил активнее работать в сфере агрострахования. По его словам, в прошлом году в Забайкалье наметилась положительная динамика в этом направлении, кроме того, это позволяет сельхозтоваропроизводителям значительно сокращать издержки.

Напомним, ранее отмечалось, что сельхозтоваропроизводителям Забайкалья предоставят государственную поддержку на проведение весенних полевых работ. Её объем составит 55 миллионов рублей.

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