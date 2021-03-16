Москва, , 07:05 — REGNUM Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых сил России подготовили для Народной армии Лаоса 30 сапёров. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Сухопутных войск Минобороны РФ.

«Сегодня на территории филиала МПЦ ВС РФ в Лаосе состоялась торжественная церемония вручения свидетельств военнослужащим сапёрам Народной армии Лаоса, прошедшим полный курс программы обучения под руководством российских специалистов», — говорится в сообщении.

Подготовка военнослужащих Народной армии Лаоса по программе «Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов» проходила с 15 января. Обучение проходили сержанты и офицеры, представляющие различные подразделения инженерных войск. Курсы также успешно прошли преподаватели двух военных учебных заведений — военной академии «Коммадам» и «Школы сержантов».

Это уже третьи курсы, которые МПЦ проводит в Лаосе начиная с 2018 года. Всего за это время было подготовлено 69 военнослужащих инженерных войск Лаоса.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России начали обучение сапёров Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг.

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